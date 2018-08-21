21 أغسطس 2018 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تمساح يختطف سيدة أثناء سيرها مع كلبها ويهرب

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

أعلنت السلطات في ولاية ساوث كارولينا الأميركية مقتل امرأة في هجوم لتمساح أثناء سيرها مع كلبها قرب بحيرة.

وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت، في بيان، إن الهجوم وقع حوالى التاسعة من صباح الاثنين عند منتجع سي باينز على جزيرة هيلتون هيد.

وأضاف أن التمساح الذي يعتقد أن طوله 2.5 مترا هاجم المرأة، وسحبها تحت سطح الماء.

وصرح قسم الشرطة أن كلبها لم يتعرض لأذى.

وتبحث الشرطة وهيئة الموارد الطبيعية في ساوث كارولينا وأفراد أمن المنتجع عن التمساح.

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