أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهاني قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
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