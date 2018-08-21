20 أغسطس 2018 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهاني قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء- متابعات :-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيات تهنئة بعيد الأضحى المبارك إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين برقيات مماثلة من قادة الدول الإسلامية.

ودعا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة.

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