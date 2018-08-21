20 أغسطس 2018 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“خالد الفيصل”: لا يهمني أن أُهاجم كشخص طالما أن القيادة والشعب راضون عما أعمل

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عن سبب عدم رده على الأصوات التي تهاجمه وخاصة في مواسم الحج، مؤكدا أن ما يهمه هو رضا قيادة المملكة والشعب السعودي.

وأوضح الفيصل أنه لا يكترث أن يُهاجم كشخص أو كعامل من العمال الذين يفخرون بالعمل تحت راية المملكة العربية السعودية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ولا يضيره ما يقولون عنه إذا كانت القيادة في هذه البلاد والشعب السعودي في راضين عما يعمل.

وأضاف أنه لا يعمل ليُرضِي من هم خارج هذه البلاد، بل يعمل ليرضِي القيادة وأبناء الوطن، وأنه إذا سعد ونجح في رضاهم فالحمد لله على ذلك وأما غيرهم فرضاهم وعدمه سيان بالنسبة له.

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