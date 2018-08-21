21 أغسطس 2018 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“شؤون الحرمين” تنهي استعداداتها لاستقبال الحجاج خلال صلاة العيد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات والجهود اللازمة؛ لاستقبال المصلين من الحجاج لأداء صلاة العيد.

وكثفت الرئاسة من جهودها؛ لتهيئة الأجواء المميزة أمام ضيوف الرحمن القادمين إلى المسجد الحرام بعد الإفاضة من مشعر منى، وسط توقعات بأن يشهد المسجد الحرام تدفق أعداد كثيفة من الحجاج.

وواصلت الرئاسة العامة عملها الدؤوب من أجل احتواء هذا التوافد الكثيف عبر فتح الأبواب ورفع الطاقات الاستيعابية للمطاف، بعد توجيه الرئيس العام بإخلاء صحن المطاف للطائفين فقط.

وشملت جهود الرئاسة العامة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والآليات، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، مع مضاعفة القوى العاملة للقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل.

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