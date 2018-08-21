21 أغسطس 2018 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الثلاثاء، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما استقبل الملك، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج، الذين قدموا للسلام عليه، وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

جاء اللقاء بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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