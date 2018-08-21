صور | مطارات الرياض تحتفي بـ”أخضر الاحتياجات الخاصة” بعد التتويج بكأس العالم

أنحاء – متابعات :-
احتفت شركة مطارات الرياض، ببعثة المنتخب الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة لدى وصولها إلى المملكة أمس الإثنين، عقب التتويج بكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.
وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي لـ”مطارات الرياض”، بعض مسؤولي وموظفي الشركة خلال استقبالهم بعثة المنتخب وتقديم الورود لأفرادها، مع التقاط بعض الصور التذكارية مع لاعبي المنتخب وبقية الطاقم الإداري والتدريبي.
بدوره، حرص وكيل الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك، وعدد من مسؤولي الهيئة على استقبال بعثة المنتخب بعد عودتها من دولة السويد.
وكان المنتخب السعودي لذوي الاحتیاجات الخاصة قد توّج السبت الماضي، بطلاً لكأس العالم للإعاقة الذھنیة للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه على المنتخب الأرجنتیني في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.