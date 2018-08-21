فيديو | اختلاط صوت الشيخ “الفوزان” بالبكاء خلال حديثه عن قول النبي: “لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا”

أنحاء – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو متداول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح الفوزان وقد اختلط صوته بالبكاء، خلال تقديمه درساً في أحد مخيمات الحجاج.
وكان الشيخ الفوزان يتحدث عن أهمية التأسي بالنبي ﷺ واتباع سنته، واستشهد بطلب النبي الكريم من المؤمنين في خطبة حجة الوداع بقوله: “خذوا عني مناسككم..”، وعندما أتى على ذكر عبارة: “فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا” صمت برهة ثم واصل وقد اختلط صوته بالبكاء.
وأضاف أن النبي ﷺ توفي بعد هذه الحجة بشهرين وأيام، وبقيت سنته مدونة ومحفوظة وواضحة، مضيفاً: “فما على المسلم إلا أن يعمل بهذه السنة بأن يقرأ ويطبق ما يقرأه”.