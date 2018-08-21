20 أغسطس 2018 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الأمن الكويتي يسيطر على مشجع غاضب بعد مباراة القادسية والكويت

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

انفعل أحد المشجعين الكويتيين بشدة عقب مباراة السوبر الكويتي التي أقيمت بين القادسية والكويت، حيث قاوم رجال الأمن الذين عملوا على تهدئته.

وأظهر مقطع فيديو الرجل وقد خلع غترته وعقاله، وبدا أنه يتلفظ على مشجع آخر، فحاول رجال الأمن إبعاده بهدوء إلا أنه لم يستجب، بل وأخذ يدفعهم بعيدا بيديه، ما دعاهم لإسقاطه على الأرض للسيطرة عليه، في ظل تجمع مشجعين آخرين.

ولم يستسلم المشجع بل استمر في المقاومة، حتى تدخل شرطيون آخرون عملوا على إبعاد المشجعين الذين حضروا لمتابعة الموقف، حتى لا يخرج الأمر عن السيطرة، في ظل تصفيق وغناء باقي المشجعين.

يذكر أن فريق القادسية تُوج بلقب كأس السوبر الكويتي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على الكويت بهدفين لهدف، في مباراة حماسية كانت نتيجتها التعادل حتى الدقيقة 92 حينما أحرز لاعب القادسية “رونالد” الهدف الثاني له ولفريقه، ليخرج القادسية فائزًا باللقب.

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