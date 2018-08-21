فيديو | نائب أمير مكة يُقبل رأس مفتي المملكة في مسجد نمرة بعرفات

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أظهر مقطع فيديو صُوّر في مسجد نمرة بعرفة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر وهو يسلّم على مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ثم يُقبل رأسه.
وأدى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر صلاتي الظهر والعصر جمعاً بمسجد نمرة واستمعا إلى خطبة وقفة عرفة مع ضيوف الرحمن بمسجد نمرة.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلّف إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، بخطبة عرفة، والتي أهاب فيها بالحجاج حمد الله والشكر له على نعمة الحج، ودعا إلى التمسك بفضائل وأخلاق وقيم الإسلام الحنيف.