فيديو | وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في العالم بعيد الأضحى

أنحاء – متابعات :-
هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المسلمين في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، والذي يتزامن مع أداء مناسك الحج، واصفا المناسبة بأنها تستحق التأمل.
وأضاف أنه في هذا الوقت يجتمع المسلمون من كل أنحاء العالم مع الأهل والأصدقاء بروح يملأها السلام والرحمة، حيث دأب المسلمون في هذا العيد على القيام بأعمال الخير، وتوزيع الاضاحي على المحتاجين مما يدل على الكرم في العقيدة الإسلامية.
وأشار إلى أن أعمال الإحسان هي مثال للجميع، مكررا تهنئته للمسلمين بمناسبة العيد، للأصدقاء والشركاء والحلفاء في جميع أنحاء العالم ممن يحتفلون بهذه المناسبة، وأنه نيابة عن وزارة الخارجية الأمريكية يقدم هذه التهنئة.