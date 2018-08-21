21 أغسطس 2018 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مستشفى النور يعالج حاج مصري ويمكنه من أداء المناسك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي :-

تعرض حاج مصري يبلغ من العمر ٧٠ سنة لكسر متفتت بأعلى عظمة الفخذ الأيمن، وتم تثبيته جراحيا بواسطة مسمار ديناميكي وشريحة وأربعة مسامير والأشعة بعد الكسر بينت أن الكسر مثبت بشكل ممتاز، وذلك خلال ٢٤ ساعة من حدوث الكسر تطبيقا للمبادئ العالمية لتثبيت مثل هذه الكسور، وتم تحريك المريض خارج السرير من اليوم التالي للعملية.

ويستطيع المريض التحرك بواسطة وسائل مساعدة كالعكاز الإبطي لمدة اسبوعين وبعدها يخضع لبرنامج علاج تأهيلي لمدة ستة أسابيع يتابع فيها المريض أسبوعيا بواسطة أشعة على الكسر لمتابعة التئام الكسر.

يذكر أنه غالبا ما يعود المريض لحالته ما قبل الكسر في غضون ثلاث شهور، وأكمل الحاج صبحي مناسك الحج من خلال تفويجه ضمن القافلة الطبية.

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