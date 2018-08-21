21 أغسطس 2018 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة الحج تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى عدم اصطحاب الأطفال اثناء رمي الجمرات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

مكة المكرمة – واس :-

دعت وزارة الحج والعمرة حجاج بيت الله الحرام حرصًا على سلامتهم إلى عدم اصطحاب الأطفال أثناء رمي الجمرات ، والالتزام بمواعيد ومسارات وجداول التفويج وبتعليمات المسؤول عنها .

وأشارت في رسائل توعوية على هواتف الجوال الذكية للحجاج إلى أمر الرخصة الشرعية بجواز التوكيل في رمى الجمرات لكبار السن والأطفال والغير قادرين حرصًا على سلامتهم من جراء الازدحام .

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