أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»وزارة الحج تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى عدم اصطحاب الأطفال اثناء رمي الجمرات
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