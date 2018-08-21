20 أغسطس 2018 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“وضاح”.. أول مواليد مشعر عرفة والسادس هذا الموسم
﻿

“وضاح”.. أول مواليد مشعر عرفة والسادس هذا الموسم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

وضعت إحدى الحاجات، أمس (الاثنين)، أول مولود في مشعر عرفة خلال موسم حجّ هذا العام.

وأطلقت الحاجّة على مولودها الذي وُلد في أحد مستشفيات وزارة الصحة اسم “وضاح”.

الجدير بالذكر أن حالة الولادة هذي هي سادس حالات الولادة خلال شهر ذي الحجة، حيث شهدت مستشفيات وزارة الصحة التي ترعى الحجاج خمس حالات أخرى منذ بداية الشهر.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.