22 أغسطس 2018 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التحولات السعودية الكبرى !

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

مع الشعور بالفرحة والغبطة التي تنتاب كل مواطن عندما يرى وطنه يحقق الإنجاز تلو الإنجاز..إلا أنني أشعر بالقلق أحياناً من عدم إدراك البعض لما يدور حولهم من تغيير..ومن استمرار البعض الآخر في التجاهل..أو المقاومة والرفض الداخلي إن صح التعبير..بدوافع قد يتم إلباسها ثياباً مخادعة وغير صادقة..تتوسل الدين تارة..وتارة أخرى العادات والتقاليد والأعراف..أو النظريات التربوية والاجتماعية والنفسية والإدارية..وخلافه.

إن أي تغيير..وأي تحول..يجب أن يبدأ بالإنسان..لأنه العمود الفقري الذي يحدث التغيير من ناحية..ويتأثر به من ناحية أخرى..فهو المستهدف الأول والأخير لأي تغيير..ولذا فإن الاستغناء عن الحرس القديم للأنظمة البيروقراطية والعادات القبائلية والفضيلة المصطنعة يبدو مطلباً ملحاً في الأيام المقبلة..واستبدالهم بالشباب المتطلع إلى التغيير والقادر على التفاعل معه بحيوية وديناميكية وشغف.

إن الطموح وإيقاع العصر لا يتناسبان مع ما عرف به مجتمعنا من تأنٍّ وتقليب وتمحيص وبطء استيعاب ومقاومة شرسة..ولذلك فإنه من الضروري..من وجهة نظري..قبل قيادة أي تغيير..أن يتم توضيح الصورة..والعمل على زيادة الوعي بين الناس..وأن تسن الأنظمة والقوانين التي تضمن تسريع التطبيق وتخفيف المقاومة.

وليس هذا هو التحدي الوحيد أمام هذه التحولات..بل هناك تحدٍّ آخر لا يقل تأثيراً عن سابقه..وهو التحدي الخارجي..حيث إن المملكة العربية السعودية تعيش في محيط ليس بمثالي..وتتصل بعلاقات دينية وعرقية لا فكاك لها منها..ومع الأسف أن معظم هذا المحيط يقبع في مشاكل مثل الجهل والفقر وعدم الاستقرار..وهذه العوامل ستؤثر بكل تأكيد في بعض طموحات التغيير..وستكون حملاً إضافياً على عاتق المملكة..إما أن يعرقل سيرها..وإما أن تحمله في طريقها.

نعم..إن الممكلة العربية السعودية قد أعلنت الانطلاق نحو العالم الأول عبر رؤية 2030 وبرامجها المختلفة..بل وما هو أبعد من ذلك..حيث تطمح من خلال مشروعها العملاق(نيوم)إلى تغيير وجه العالم ووجهته..وتقوم الآن باستقطاب الحالمين المبدعين من جميع أقطاب الأرض..ليصنعوا حضارة إنسانية جديدة..تختلف في أدواتها ومنتجاتها وأساليب عيشها..وستنتج بالضرورة مفاهيم وقيماً جديدة ومختلفة عن السائد.

إن التغيير الذي يجري الآن على قدم وساق يقابله غياب تام في الوعي لدى أوساط وشرائح مختلفة من المجتمع..ويتضح من خلال النقاشات أن الكثيرين متفاجئون بما يجري..أو بما سيجري..وكأنهم لم يروا أو يسمعوا أو يقرأوا حتى سطراً واحداً مما يدور حولهم..والبعض الآخر ما زال يشكك في جدية الدولة في تنفيذ خططها..أما أسوأهم حالاً فهو الذي يدرك كل ذلك ولكنه يقلل من قيمة كل إنجاز.

أخيراً..ولفهم بعض المراد..وعلى سبيل المثال..فإن الحكومة الإلكترونية التي طبقت في وزارات الدولة بهدف تنظيم وتسريع وتسهيل خدمة المواطن والقضاء على أمور مثل المحسوبية والرشوة والتأخير والمماطلة والتحايل وتفعيل المحاسبية العالية وضبط النفقات وتحقيق العدالة..أقول..رغم كل ذلك..إلا أنك تفاجأ إلى اليوم بمن يطلب واسطة في المكان الفلاني أو الجهة العلانية..وتفشل كل محاولات إقناعه بأن التكنولوجيا لا تسمح بذلك..أما ما يتعلق بتمكين المرأة السعودية فانظر حولك لترى حجم وعي المجتمع بما سيحدث من تغيرات اجتماعية..واستمرار خوفه وتوجسه..أو رفضه بحجج واهية.

هذا كمثال للتحدي الداخلي..أما مثال التحدي الخارجي..فإن طموح ولي العهد لأن تكون مكة المكرمة المدينة الأرقى والأذكى في العالم..سيواجه ولسنين طويلة بالآلاف من ضيوف الرحمن القادمين من دول ما زالت تعاني من الجهل والفوضى للأسف..وهو تحدٍّ كبير ولا شك..ولكن لا بأس..فهذا قدرنا..ونحن قادرون على تذليل كل العقبات التي تعترض طريقنا..وسنصل إلى أهدافنا بمشيئة الله تعالى.

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