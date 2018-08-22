22 أغسطس 2018 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تصدر أكثر من 52 ألف تأشيرة عمل موسمية لصالح المنشآت العاملة في الحج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، عن عدد التأشيرات الموسمية التي أصدرتها خلال موسم حج هذا العام 1439هـ.

وأوضحت أن إجمالي عدد التأشيرات الموسمية الصادرة للمنشآت التي تعمل في خدمة الحجاج بلغ 52473 تأشيرة.

وأفادت أن فرع الوزارة في مكة المكرمة أصدر 51775 تأشيرة لصالح 44 منشأة، في حين أصدر فرع الوزارة في المدينة المنورة 698 تأشيرة لصالح 12 منشأة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أتاحت كذلك إمكانية الاستعانة بالعمالة من داخل المملكة عن طريق خدمة “أجير” للعمل المؤقت في موسم الحج، حيث أصدرت من خلال منصة “أجير” تصاريح عمل مؤقتة لصالح المنشآت العاملة في موسم الحج.

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