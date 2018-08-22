شاهد.. الوليد بن طلال ينشر صوراً له مع الملك وولي العهد في منى

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نشر الأمير الوليد بن طلال صوراً تجمعه مع عمّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من الأمراء.
وظهر الوليد بن طلال في إحدى الصور وهو يقبّل يد خادم الحرمين الشريفين، وفي أخرى يصافح ولي العهد، وفي صورة ثالثة واقفاً ضمن مودعي خادم الحرمين الشريفين أثناء مغادرته منى متوجهاً إلى جدة، وظهر في الصورة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية والأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار في الديوان الملكي.
وكتب الأمير الوليد تعليقاً على الصور: “في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تشرفت بتناول الغداء على شرف والدي ووالد الأمّة خادم الحرمين الشريفين وأخي ولي العهد”.