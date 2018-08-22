22 أغسطس 2018 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»شبكة موبايلي تواصل النجاح في موسم الحج.. وتحقق يومي عرفة والعيد نمواً في حركة البيانات ٩٥% والمكالمات الدولية ٢٨%
﻿

شبكة موبايلي تواصل النجاح في موسم الحج.. وتحقق يومي عرفة والعيد نمواً في حركة البيانات ٩٥% والمكالمات الدولية ٢٨%

بتاريخ الشركات | الكاتب :

أنحاء – مكة المكرمة :-

سجلت شبكة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أكثر من ١،٩٧ مليون مستخدم خلال يومي عرفة وأول أيام العيد، ويشمل ذلك العدد الحجاج وكافة العاملين على خدمتهم من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، كما سجلت الشبكة كذلك زيادة في المكالمات الدولية الصادرة تجاوزت نسبتها ٢٨٪، في حين بلغت حركة البيانات ما يزيد عن ١٠٦٧ تيرا بايت خلال اليومين (في مكة والمشاعر) بالإضافة إلى ١١٤% زيادة في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وساهمت زيادة سعات الجيل الرابع المطور والتي فاقت نسبتها 1260% في المشاعر المقدسة، ساهمت في نجاح انسيابية حركة البيانات والمكالمات.

وتحرص موبايلي على التواجد في جميع الأماكن التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام عبر الفروع الرئيسة ونقاط البيع المنتشرة في المشاعر المقدسة والمنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت، حيث وفرت أكثر من 460 نقطة بيعية وخدمية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.