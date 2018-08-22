22 أغسطس 2018 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صناعة الفرح ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

الفرح هو عكس الحزن وبطبيعة الحال لو أردنا أن نحسب أوقات الحزن خلال الحياة الطبيعية تكون النتيجة أنها أقل بكثير من الأوقات الأخرى فهل نحنُ نعيش باقي الحياة في فرح ؟

الفرح هو حالة يبحث عنها الجميع ولا يجده إلا البعض لندرته في هذا الزمن :

أولاً : اقتران الفرح بالمال فلا سعادة بلا ثمن ومن لا يمتلك الثمن سيعيش بتعاسة ..

ثانياً : الزمن أصبح مادي بشكل كبير فنحن نعيش داخل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الأجهزة الإلكترونية وحتى كلام الحُب والمودة والمزح والضحك أصبح إلكتروني معلب لا يروي ظمأ من يحتاج الفرح .

بتنا نحنُ للماضي بحثاً عن لحظات فرح نعيشها بالخيال ونقول هذا هو الزمن الجميل مع أنه نفس المناسبات تمر علينا كا الأعياد وغيرها بل قد تزيد عليها بالفعاليات وبعض التنسيق ومع هذا نعيشها بشكل روتيني وكأنها مفروضة علينا .

بلا شك هذا البحث الدائم عن الفرح فتح باب صناعة الفرح المادي على مصراعيه فقد ندفع لمن يضحكنا ومن يسلينا ومن يمتعنا لأننا لا نستطيع ذلك .

أعتقد أن كل هذا وغيره لأننا نفتقد الإستماع بكل الأوقات ونبحث عن لحظات لنفرح بها ، يجب علينا اليقين بأن الفرح لدينا ونحنُ من نصنعه نعم إستمتع بكل تفاصيل الحياة مع الأهل ومع الأصدقاء ومع الزملاء ومع من يمشي بالشارع وحتى مع نفسك لا تجعل للفرح وقت فأنت من يأتي به لا هو من يأتي إليك .

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