22 أغسطس 2018 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فريق طبي يجري عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين لإنقاذ حياة حاج سنغافوري

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أجرى فريق طبي من مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عملية قلب مفتوح عاجلة لإنقاذ حياة حاج سنغافوري إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وفقدان للوعي.

وأوضحت الإدارة الطبية أن المريض يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب التي تعمل بكفاءة 20% فقط، مع حدوث احتشاء بجدار العضلة ‏السفلي، فتم عمل قسطرة لقلبه، كما أنه يعاني من قصور مزمن بالكلى وانسدادات بالشرايين التاجية الثلاثة ما استلزم إجراء عملية قلب مفتوح.

وأضافت أنه تم خلال العملية توصيل شرايين جديدة وتركيب بالون مساعد للقلب وأن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح التام رغم خطورتها العالية، مؤكدة أن ذلك انعكاس لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تسخير كافة الخدمات الصحية على أعلى مستوى لجميع ضيوف الرحمن.

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