أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»محامي ترامب يقر أمام المحكمة بارتكاب 8 تهم بينها شراء صمت امرأتين بإيعاز من الرئيس
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