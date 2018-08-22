22 أغسطس 2018 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة طيار أردني خلال رحلة تدريبية في أمريكا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

توفي طيار أردني خلال رحلة تدريبية في الولايات المتحدة، إثر سقوط طائرته العمودية من نوع “ليتل بيرد”، وفق ما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وأوضح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن طائرة الملازم أول الطيار أحمد علي محمد خليف الخوالدة، تعرضت لحادث سقوط خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس الأميركية، مما أدى إلى مقتل الطيار وزميله الأميركي.

وتم تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأميركي للوقوف على أسباب الحادث، حسب ما أوضحت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

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