إماراتي يعثر على سيارته في بولندا بعد سرقتها في فرنسا

أنحاء – متابعات :-
تمكنت الشرطة البولندية من العثور على سيارة لامبورغيني في العاصمة وارسو بعدما سُرقت من مالكها رجل الأعمال الإماراتي عبر شركة مزيفة لشحن السيارات في فرنسا.
وكان رجل الأعمال الإماراتي قد خُدع في استخدام الشركة المزيفة لشحن سيارته من مدينة كان الفرنسية إلى لندن أثناء رحلته عبر أوروبا، لكن سيارته لم تصل للعاصمة البريطانية، كما فشلت كل محاولات التواصل مع الشركة في الوصول إلى شيء واضح.
وقام الرجل بإبلاغ منظمة الإنتربول ومكتب الشرطة الأوروبية، وفقًا لـ “يورونيوز”، كما استعان بمواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور للسيارة حتى يبلغه من يراها عن موقعها أو أي معلومات عنها.
وجاء الخبر السعيد من شرطي بولندي تعرف على السيارة في أحد شوارع العاصمة البولندية قبل أن يلقي القبض على سارقها وهو بولندي من أصل نيبالي، بعد أن نقل السيارة الفارهة من مدينة كان إلى وارسو.
كما أكد رجل الأعمال عبر حسابه الخاص على إنستغرام أن السيارة أصبحت الآن بحوزة السفارة الإماراتية في بولندا وبانتظار استلامه لها.