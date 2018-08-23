23 أغسطس 2018 مـ / موافق 12 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرئيس التنفيذي لـ “سار” يهنئ القيادة الكريمة بحلول عيد الأضحى المبارك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – ناصر الحسن :-

رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، الدكتور بشار بن خالد المالك، أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل، أن يعيده على المملكة – قيادة وشعباً – وهي تنعم بالمزيد من الأمن والسلام والرخاء والاستقرار.

وأكد أن ما تشهده المملكة من تحولات نوعية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، يضعها اليوم، في موقع متقدم كدولة حديثة تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد متنوع ومزدهر يضمن – بمشيئة الله – الحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن، وفق رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد حفظه الله .

وقال المالك:” إن الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة بالمشاريع التنموية، في القطاعات كافة، ومنها قطاع النقل، أثمر عن رؤية واضحة للعمل على بنية تحتية حديثة ومتطورة لقطاع النقل الحديدي، ويمثل مشروع قطار الشمال للركاب الذي بدء تشغيله العام الماضي، وكذلك قطار الحرمين السريع، والذي سيبدأ مرحلة التشغيل الرسمي الشهر القادم، أولى الثمار لهذه الرؤية في مجال النقل بالخطوط الحديدية”.

وأشار المالك أن “قطار الحرمين” يعد واجهة حضارية مشرقة، تؤكد دأب قيادة المملكة على بذل كل ما في وسعها لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير كافة الإمكانات لجعل أداء مناسك الحج والعمرة، وزيارة الأماكن المقدسة، تتم في يسر وطمأنينة تامة.

ولفت الرئيس التنفيذي، إلى أن شركة “سار” ، المالكة للبنى التحتية للخطوط الحديدية بين المدن في المملكة، تعمل مع باقي قطاعات منظومة النقل، وفق رؤية المملكة 2030 الرامية في هذا المجال، إلى خفض وفيات حوادث السير بنسبة 25 % بحلول 2020، وكذلك خفض الأعباء الاقتصادية المترتبة على هذه الحوادث، وأن تكون وسائط النقل أكثر أماناً وراحة، و توفر بيئة صحية خالية من الانبعاثات الكربونية.

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