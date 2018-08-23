23 أغسطس 2018 مـ / موافق 12 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرشيد يُهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة نجاح موسم حج ١٤٣٩هـ

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – الرياض : ــ

هنأ سعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله بمناسبة نجاح موسم حج ١٤٣٩هـ.

وجاءت التهنئة عبر حسابه الرسمي في تويتر حيث غرد قائلًا أبارك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله #نجاح_حج١٤٣٩، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين صالح أعمالهم وأن يديم على بلادنا استقرارها وأمنها وأن يحفظ قيادتها وشعبها، والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الجدير بالذكر أن موسم الحج يحظى بعناية ورعاية من قبل قيادة المملكة الرشيدة وشعبها الكريم ويأتي تلك الجهود تجاه إنجاح هذه الشعيرة المباركة التي أنعم الله بها على قيادة وشعب المملكة.

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