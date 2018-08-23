23 أغسطس 2018 مـ / موافق 12 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النادي السعودي بمدينة مانشستر ببريطانيا يقيم حفل معايدة عيد الأضحى المبارك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – الشيماء عبدالعزيز :-

أقام النادي السعودي بمدينة مانشستر ببريطانيا حفل معايدة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٣٩ هـ، حيث تقدم أسرة النادي ممثلة بالدكتور سلطان جابر السفياني والطلبة المبتعثين والمبتعاث بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات للملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وصاحب السمو الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله تعالى في أجواء سادت بالفرح والسرور ومعايدة تخص أبطالنا الاشواص بالحد الجنوبي سائلين بذلك المولى أن يديم الأمن والأمان على وطننا الغالي في رسالة حب وسلام لهم ولأسره الحاكمة وبذوي المبتعثين والمبتعثات وتقدموا بالشكر الجزيل لسفاره خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة على ما تقدمه من دعم وجهود في سبيل الطلاب ومشاركتهم  بفرحه العيد السعيد.

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