23 أغسطس 2018 مـ / موافق 12 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النمر الفرنسي قوميز” هلاليا بـ 18.5 مليون

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

وصلت إدارة الهلال إلى اتفاق مع وكيل الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم عقب تعثر المفاوضات خلال فترات سابقة لأكثر من مرة بسبب المبالغ المطلوبة من وكيل اللاعب وبعض الحوافز المضافة على عقده الأخير.

وعاد مفاوض الهلال قبل يومين لفتح خط جديد مع المهاجم الفرنسي بعد فشل محاولات ضم مواطنه أنطوني موديست في فسخ عقده مع ناديه يانجين كوانجيان الصيني.

وكشفت الصحف التركية أن جوميز عقد أمس اجتماعا مع مندوب الهلال، وسيتم الاتفاق على آلية إبرامه العقد وتمثيل الفريق، حيث سيحصل على امتيازات وعوائد مالية في حال حقق لقب هداف أو قائد الفريق لتحقيق بطولة.

وعلمت “الاقتصادية” أن الهلال سيدفع للنادي التركي مبلغ 11 مليون يورو، فيما ستكون حصة اللاعب 7.5 مليون يورو سنويا لمدة ثلاثة أعوام.

وكانت إدارة الهلال قد حصلت في نفس الوقت على موافقة من المهاجم الإسباني الفارو نيغريدو وذلك للتوقيع معه في حال تعثرت المفاوضات مع جوميز لأي ظرف يطرأ قبل ساعات من إقفال “الميركاتو الصيفي”.

يذكر أن خيارات الهلال تمثلت في جوميز الخيار الأول، والفارو نيغريدو الخيار الثاني، وكانت باختيار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وتنطلق اليوم أول تدريبات الفريق بمشاركة جميع اللاعبين عدا المصاب عبد الله الحافظ، حيث تمتع اللاعبون بإجازة لمدة أربعة أيام عقب عودتهم من العاصمة البريطانية لندن، وتحقيقهم لقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

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