23 أغسطس 2018 مـ / موافق 12 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركي آل الشيخ: “بيراميدز” سيتعاقد مع أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن إبرام نادي “بيراميدز” المصري الذي يشارك في ملكيته، التعاقد مع صفقة عالمية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، إن نادي بيراميدز سيتعاقد في يناير المقبل مع نجم كبير، وسيكون إضافة مهمة للدوري المصري وأغلى صفقة في تاريخه، مضيفاً: “حتكسر رقم كينو في حجم ومبلغ الصفقة”.

وتقدم آل الشيخ بطلب إلى الاتحاد المصري برفع عدد اللاعبين الأجانب المشاركين في منافسات الدوري المصري ليتم قيد 5 لاعبين بدلاً من 4 فقط.

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