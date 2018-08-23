تعرّف على عدد الحجاج المخالفين في موسم حج هذا العام | فيديو

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قال أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل إن موسم حج هذا العام 1439هـ شهد انخفاضاً كبيراً في أعداد الحجاج المخالفين.
وأوضح أن الإحصائيات التي تتم داخل المشاعر المقدسة أوضحت أن عدد الحجاج الذي أدوا شعيرة رمي الجمار يزيد عن عدد الحجاج الحاصلين على تراخيص بنحو 100 ألف حاجّ.
وأكد الأمير خالد الفيصل أن هذا العدد يعدّ ضئيلاً جداً، ويؤكد نجاح خطط الحج لهذا الموسم؛ إذ إن موسم الحج كان يسجل أرقاماً كبيرة جداً في أعداد الحجاج المخالفين.
وأشار – في مقابلة مع قناة “العربية” – إلى أن موسم الحج قبل 5 أعوام فقط كان عدد الحجاج المخالفين يساوي عدد الحجاج الحاصلين على تراخيص؛ فصار العدد الإجمالي للحجاج في ذلك الموسم نصفه حجاج مخالفون، وهذا ما لم يشهده هذا العام.