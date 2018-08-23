شاهد.. كيف أثار اللاعب عمر خربين تخوفات جماهير الهلال؟

أنحاء – متابعات : ــ
أثار محترف نادي الهلال عمر خربين تخوفات جماهير الفريق الأول، بعدما أزال اللاعب اسم فريق الهلال من التعريف الخاص به في البايو الخاص من على صفحته بـ”تويتر”.
وفاجأ اللاعب السوري جماهير الفريق بإزالة اسم النادي من التعريف الخاص به على صفحته، ليكتب “لاعب كرة قدم” من دون أن يذكر اسم نادي الهلال.
وشهدت الأيام الأخيرة تسرب بعض الأنباء الخاصة بنية اللاعب الرحيل عن النادي بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي ظهر جلياً خلال مباراة السوبر الأخيرة التي خاضها الفريق ضد نادي الاتحاد.