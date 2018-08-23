فيديو | موقف طريف ومحرج لمذيع “العربية” أثناء تقديم نشرة أخبار

أنحاء – متابعات :-
كشف مقطع فيديو متداول عن موقف طريف لمذيع النشرة بقناة العربية طاهر بركة، كاد أن يعطله عن استكمال تقديم أخبارها، إلا أنه عالجه بسرعة بديهة.
وكان بركة يقرأ خبراً عن السودان وتحديدا عن “غرق 23 تلميذا كانوا على متن قارب”، وعندما قرأ كلمة “غرق” إذا بالكرسي الذي يجلس عليه يهبط لأسفل، وهبط هو معه، فما كان منه إلا أن قال “بعد غرقي أنا”.
وعاد بركة بعد قليل ليعلق على الموقف بأنه لم يسترسل احتراما لأرواح التلاميذ الضحايا الذين ورد موضوعهم في الخبر، وأردف “أما الآن فأقول إنه تم تغيير الكرسي”.