23 أغسطس 2018 مـ / موافق 12 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | نائب أمير منطقة مكة يعاتب أحد مسؤولي الحملات على تقصيره مع الحجاج

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

عاتب الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أحد مسؤولي حملات الحج على التقصير في الخدمات المقدمة للحجاج المسؤول منهم، بعد استماعه لشكاواهم.

ويظهر مقطع فيديو إنصات الأمير عبدالله بن بندر لعدد من الحجاج، خلال جولة نفذها على مخيمات الحجيج في مشعر منى، حيث أبدى الحجاج اعتراضهم على الخدمات ونوعية الطعام المقدمة لهم، في حضور مسؤول حملتهم.

وعلى الفور عاتب الأمير عبدالله بن بندر مسؤول الحملة على تلك الشكاوى، مبدياً عدم اقتناعه بالمبررات المقدمة له، ومؤكداً أن مسؤول الحملة، مسؤول بشكل كامل عن كل التفاصيل الخاصة براحة الحجاج، ويجب أن يكون مطلعاً على نوعية الطعام الذي يحبونه.

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