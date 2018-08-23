فيديو | نائب أمير منطقة مكة يعاتب أحد مسؤولي الحملات على تقصيره مع الحجاج

خلال تجوله في مخيمات الحجاج بمشعر #منى وبعد استماعه لمطالب عدد من الحجاج .. الامير #عبدالله_بن_بندر يعاتب مسؤول احدى الحملات لتقصيره في خدمة الحجيج.#الحج pic.twitter.com/lyf4N9bP9X

— صحيفة أنحاء (@an7a_com) August 23, 2018