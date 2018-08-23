فيديو | نائب أمير منطقة مكة يعاتب أحد مسؤولي الحملات على تقصيره مع الحجاج

أنحاء – متابعات : ــ
عاتب الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أحد مسؤولي حملات الحج على التقصير في الخدمات المقدمة للحجاج المسؤول منهم، بعد استماعه لشكاواهم.
ويظهر مقطع فيديو إنصات الأمير عبدالله بن بندر لعدد من الحجاج، خلال جولة نفذها على مخيمات الحجيج في مشعر منى، حيث أبدى الحجاج اعتراضهم على الخدمات ونوعية الطعام المقدمة لهم، في حضور مسؤول حملتهم.
وعلى الفور عاتب الأمير عبدالله بن بندر مسؤول الحملة على تلك الشكاوى، مبدياً عدم اقتناعه بالمبررات المقدمة له، ومؤكداً أن مسؤول الحملة، مسؤول بشكل كامل عن كل التفاصيل الخاصة براحة الحجاج، ويجب أن يكون مطلعاً على نوعية الطعام الذي يحبونه.
خلال تجوله في مخيمات الحجاج بمشعر #منى وبعد استماعه لمطالب عدد من الحجاج .. الامير #عبدالله_بن_بندر يعاتب مسؤول احدى الحملات لتقصيره في خدمة الحجيج.#الحج pic.twitter.com/lyf4N9bP9X
— صحيفة أنحاء (@an7a_com) August 23, 2018