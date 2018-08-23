فيديو وصور | مشاهد من داخل مركز القيادة والسيطرة للأمن العام بمشعر منى

أنحاء – متابعات :-
يسهم مركز القيادة والسيطرة لقوات أمن الحج بمديرية الأمن العام في مشعر منى في تسهيل متابعة ورصد سير الحالة الأمنية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
وأوضح قائد المركز العميد خالد الطياش أن المركز استفاد من ربط وتشغيل الكاميرات مع غرف العمليات التابعة للجهات الأخرى، وتم استحداث العديد من البرامج والتقنيات الحديثة التي تسعى للارتقاء بأداء المركز، لخدمة ضيوف الرحمن.
وعبر 5947 كاميرا رقمية عالية الدقة موزعة في المشاعر المقدسة والمداخل الستة لمكة المكرمة وساحات المسجد الحرام، يشرف المركز على سير المركبات وحافلات نقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة، وتنقل المشاة في منى ومزدلفة وعرفات والحرم المكي الشريف، كما يوفر المعلومات والإحصاءات لجميع الجهات المشاركة في الحج.