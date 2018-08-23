“ناسا” تؤكد وجود مياه جليدية على سطح القمر

بتاريخ أغسطس 20, 2018

أنحاء – متابعات :- تعتبر كارثة تشيرنوبيل،شهدها العالم. وحتى اليوم لا تزال منطقة تشيرنوبيل منطقة محظورة، لكنها تحولت