وسط حضور كبير للأسر انطلقت أمس احتفالات صيف ينبع 39

أنحاء – ينبع – حسين سلامه :-
انطلقت أمس احتفالات صيف ينبع والتي تنفذ بـ 7 مواقع متعددة بشرم ينبع ضمن برنامج صيف ينبع 39، لتلبي رغبات أهالي وزوار المحافظة، وسط حضور كبير للأسر السعودية، والعائلات الأجنبية المقيمة في المحافظة الذين تابعوا العديد من فعالياته منذ انطلاقته.
وقد استمتع زوار الفعاليات بالتراثيات والفلكلور وعروض السرك وتضمنت الفعاليات العديد من من الأنشطة الثقافية والترفيهية لكافة فئات المجتمع والمستمرة حتى 20/12/1439هـ ، وتضمنت فعاليات ترفيهية، ثقافية، عروض الفري ستايل، والفلاي بورد، بطولة ينبع للرياضيات البحرية، فعالية أكتشف أعماق البحر، بالإضافة لمهرجان سويقه التراثي الأول بينبع النخل الذي يتضمن الفنون الشعبية، عروض السيارات الكلاسيكية، عروض الضوء، عرض حرف وتراث ينبع النخل، حتى 20-12-1439 خلال أيام عيد الأضحى المبارك
وأكد سامر بن علي العنيني ان سياحة ينبع تعمل على تفعيل البرامج والفعاليات بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص طيلة أيام العام ، وتولى الفعاليات الرسمية والأعياد اهتماما كبيرا من سعادة محافظ ينبع رئيس لجنة التنمية السياحية الأستاذ سعد بن مرزوق السحيمي، مشيرا إلى أن السياحة بينبع سعت هذا العام لتحفيز العديد من الجهات للمشاركة والتفاعل وشملت فعاليات العيد أكثر من سبعة مواقع داخل المحافظة منها احتفالات ينبع النخل واحتفالات مرسى الاحلام واحتفالات جولدن مارينا واحتفالات الأحلام واحتفالات دولفين بيش واحتفالات أراك واحتفالات الأحمدي الذي يقوم بجهود وتكاتف أهالي وشركاء المحافظة من عدة سنوات.
ووجه العنيني الدعوة لكافة أهالي المحافظة وزوارها من الخارج لحضور احتفالات هذا العام.