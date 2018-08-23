طبيب يحمل طفلًا أجرى جراحة في رأسه ويتوجه به لصلاة العيد بالقاهرة

أنحاء – متابعات :-
حمل طبيب جراحة طفلا كان قد أجرى عملية جراحية في رأسه وتوجه به إلى مصلى العيد بجامع الأزهر بالقاهرة لأداء صلاة العيد معًا.
وأظهرت الصور المتداولة، الطفل وقد لُفت رأسه بالضمادات عقب الجراحة، والطبيب يحمله على يديه ويسير به، وسط عدد من المتجهين لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك أمس الثلاثاء.
وامتدح متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي ما قام به الطبيب ورغبته في الترفيه عن الطفل في يوم العيد لرفع روحه المعنوية، فيما لاحظ آخرون أن إخراج للطفل وهو في هذه الحالة قد يعرضه للخطر، برغم أن الطبيب أدرى بحالته الصحية.