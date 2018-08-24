24 أغسطس 2018 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الحياة الفطرية”: تعرض دوريتين لإطلاق نار بمحمية الوعول.. إصابة أحد أفراد الحماية والجاني يلوذ بالفرار

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصيب أحد أفراد قوة حماية المناطق المحمية برصاصة إثر تعرض دوريتين بمحمية الوعول في حوطة بني تميم لإطلاق النار ليلة أمس الخميس من قبل شخص مخالف.

وقالت هيئة الحياة الفطرية إن المخالف بعد أن أطلق النار على الدوريتين قام بصدم إحدى بوابات المحمية، ولاذ بالفرار من الموقع.

وأبانت أن أحد الأعيرة النارية التي أطلقها المخالف اخترق هيكل إحدى الدوريتين وأصاب فرد الحراسة، مبينة أن حالته مستقرة.

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