24 أغسطس 2018 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القبض على مغتصب وقاتل الطفلة الجزائرية “سلسبيل”

بتاريخ حوادث | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ألقت الشرطة الجزائرية القبض على الجاني الذي اغتصب ثم قتـل الطفلة ”سلسبيل” البالغة من العمر 8 سنوات، عقب اختفائها عن أسرتها بعد أن خرجت تشتري فطورا من محل قريب لمنزلها، بمدينة وهران الجزائرية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية، وفقا لوسائل إعلام جزائرية، بأنه قام باختطاف الطفلة، من أمام أحد المتاجر بالقرب من محل سكنها وقام باغتصابها ثم وجّه لها ضربات عنيفة ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأضاف المتهم، الذي قالت الشرطة إنه قاصر، ويبلغ من العمر 15 عاما فقط، أنه قام بإخفاء جثـة الطفلة في منزل مهجور بحي ”الصباح” ببلدية ”سيدي الشحيمي” حتى لا تستطيع الشرطة العثور عليها، إلا أن الشرطة عثرت عليها مقيدة من يديها وقدميها داخل كيس بلاستيك تسبح في دمائها.

وأكد شقيق الضحية أنه لا توجد أي مشاكل سابقة بين أسرة الضحية والمجرم حتى يقدم على فعلته المروعة.

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