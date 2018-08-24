النادي السعودي في برايتون يقيم حفلا بمناسبة حلول عيد الأضحى

أنحاء – ناصر الحسن :-
أقام النادي السعودي في مدينة برايتون مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠١٨ م حفلا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شهد حضور غير مسبوق من عموم شرائح المبتعثين والمرافقين والدارسين على حسابهم الخاص ولكن كانت الأغلبية العضمى من طلبة اللغة حيث تعتبر برايتون من الوجهات العالمية لدراسة اللغة الانجليزية.
وقبل بداية الحفل الذي أقيم في القاعات الرئيسية في فندق جيورز ان الواجهة البحرية، استمع الحضور لآيات بيّنات بصوتٍ خشعت له القلوب و ُسرت به الألباب رتّلها الطالب عبدالرحمن ابوراسين.
بعد ذلك وقف الحضور للاستماع الى النشيد الوطني بمشاعر الولاء والانتماء الصادقة، ثم ألقيت كلمة النادي السعودي التي ألقاها رئيس النادي الصيدلي / علي ابوساق والذي من خلالها رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الى سمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك كما قدم تهانيه باسم الطلبة والمرافقين الى القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
بعد ذلك استطرد قائلا ان ما يقدمه النادي السعودي من انشطه وفعاليات تأتي استمرارا للعمل التطوعي الذي قامت به الادارات السابقة مشكوره في ظل دعم وتوجيهات سعادة الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي وبمتابعه مستمرة من ادارة الاندية الطلابية في الملحقية.
وبعد ذلك استمع الحضور الى قصيدة الرائد مشعل بن محماس الحارثي التي كان قد القاها مساء يوم العيد بمشعر منى أمام خادم الحرمين الشريفين.
ثم بدأت فقرة الوفاء لأهل العطاء والذي فيها تم تكريم رئيس النادي السابق للدورتين ٣٣ و ٣٤ الدكتور مهند القدح و رئيس النادي السابق للدورة ٣٥ الدكتور مفلح الحازمي بمناسبة انتهاء ابتعاثهما وحصولها على شهادة الدكتوراهـ ونظير إساهاماتهما الاجتماعية التطوعية على مدى السنوات التي أمضوها في مدينة برايتون.
ثم تم تكريم الطلبة الخريجين والخريجات من شركاء النادي في مدينة برايتون، وفي النهاية قام رئيس النادي علي ابوساق بتكريم الطلبة المتطوعين في خدمة النادي من خارج الهيئة الادارية وكذلك قدم خالص شكره وتقدير الى زملاءه اعضاء الهيئة الادارية للدورة الحالية على كل ما قدموه لإخوانهم وأخواتهم في مدينة برايتون.
هذا وقد استغل رئيس النادي حضور عدد من كبار السن المرافقين وطلب منهم التكرم والتفضل بتسليم الشهادات لكل المحتفى بهم وهم كلا من سعادة اللواء ركن متقاعد حسين بن محمد معلوي قائد عمليات حرب درع الجنوب عام ٢٠٠٩ والأستاذ سعد بن الأمير والأستاذ يوسف المكران.
وفي نهاية التكريم ارتجل سعادة اللواء حسين معلوي كلمة توجيهيه أبدى فيها سعادته الغامرة بما رآه في الحفل من التفاف والتحام لأبناء وبنات الوطن و ذكّر فيها الحضور بمكانة المملكة العالمية التي يجب ان يكونوا سفراء للوطن من خلال تمثيلها خير تمثيل امام كل شعوب العالم.
بعد ذلك انطلقت فقرة ” رحلة مبتعث” من اعداد وتقديم باحث الدكتوراه عبدالله أحمد الحاني والذي استضاف كلا من د. مهند القدخ و د. مفلح الحازمي ووجه لهم العديد من الأسئلة منذ كان الابتعاث لهما فكرة حتى اصبح واقع على مدى السنوات الماضية.
وبعد ذلك انطلقت مسابقة ” معالم بلادي ” والتي كانت من اعداد وتقديم الطالب فهد القصيري الذي أجاد مهمته بتميز وسط تفاعل كبير من جميع الحضور.
ثم تناول الجميع وجبة العشاء وبعدها بدأت فقرة الأغاني والشيلات الوطنية التي شارك بها الحضور في سعادة ارتسمت على وجوههم جميعا.