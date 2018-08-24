24 أغسطس 2018 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الوزير العامودي يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1439هـ

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – الرياض : ــ

رفع معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات منظومة النقل خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة نجاح وتميز موسم حج هذا العام 1439هـ على مختلف الأصعدة.

كما رفع العامودي أصدق التهاني إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج على متابعته الدائمة والمستمرة لما يقدم من خدمات متكاملة عبر كافة القطاعات لحجاج بيت الله الحرام.

 كما تقدم وزير النقل بتهنئته إلى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا  صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لما يوليه من اهتمام دائم وتأكيد على أهمية تكامل الخدمات بين الأجهزة الأمنية ومختلف القطاعات الخدمية العاملة في الحج، ورفع معاليه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لدعمه الكامل لحملات تنظيم خدمات النقل وجهودها الميدانية في المدينة المنورة، وتقدم بالتهنئة إلى نائب منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز مقدما الشكر إلى سموه لتواصله الدائم ومتابعته الميدانية لمشاريع وأعمال منظومة النقل في موسم الحج.

وقال العامودي :”إن ما تحقق في موسم الحج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة بتوفير جميع الإمكانات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، مما أسهم بعد توفيق الله في أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة”، لافتا إلى أن نجاح المملكة العربية السعودية التي شرفها الله بنيل هذا الفضل العظيم وتقديم هذه الخدمة المباركة لإدارة منظومة الحج وإدارة الجموع المليونية كل عام في مكان واحد يعد نتاج ثمرة تخطيط سليم ودقيق”.

وثمّن الوزير العامودي جهود منسوبي منظومة النقل من كافة قطاعاتها العاملين في موسم حج هذا العام   والتي بذلوها من أجل توفير أفضل خدمات النقل لأكثر من 2.3 مليون حاج، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني وفرت كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات، وهيأت مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ليستوعب اكثر من 3,800 حاجا في الساعة للقدوم و 3,500 حاجا في المغادرة، مبينا أنه تمّ في مطارَيْ جدة والمدينة المنورة بالتعاون مع الجهات الأمنية وباقي القطاعات الخدمية تقليص وقت إنهاء إجراءات الرحلات للحجاج بحيث لا تتجاوز 25 دقيقة.

ولفت معالية إلى أن منظومة النقل وفرت حافلات حديثة لنقل الحجاج بين مدن الحج لضمان راحتهم، وحرصت على جاهزية مشاريع التطوير والصيانة والتوسعة للطرق والمرافق، وتطويع وسائل النقل الذكي لتعزيز سلامة وسلاسة تنقُّلاتهم، لا سيما في المشاعر المقدسة، التي حشدت لها المنظومة كافة إمكاناتها عبر  تجهيز الطرق  وصيانتها وإنارتها، والإشراف على أكثر من 18 ألف حافلة لحركة النقل الترددي، بالاضافة إلى قطار المشاعر الذي تسهم هيئة النقل العام في الإشراف على كفاءة تشغيله مع هيئة تطوير مكة، لافتا إلى أن الخطط الموضوعة نفذت بدقة وإنجاز، حيث طبقت خطة النقل العام، ودعمت مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة المكرمة لضبط نشاط الحافلات للحفاظ على حياة وسلامة ضيوف الرحمن، إضافة إلى الأعمال التي قام بها فريق هيئة النقل العام باستمرار في التنظيم والإشراف على خطة الحركة لمشغلي أنشطة النقل المختلفة في مكة المكرمة.

وأكد وزير النقل أن منظومة التطوير مستمرة لقطاع النقل في خدمة الحجاج وضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن قطار الحرمين الذي يقارب طوله نحو 450 كم ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بسرعة تتجاوز 300 كلم/ساعة سيكون جاهزاً ضمن مشاريع منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن في العام المقبل بإذن الله.

وقال العامودي في تصريحه: “لقد كان لهذه الجهود الكبيرة والامكانات والخدمات العظيمة التي سخرتها الدولة وفقها الله أثر كبير في نجاح موسم الحج لهذا العام والتي كانت نتيجة للخطط المدروسة ولتضافر الجهود والتنسيق والمتابعة والتنفيذ لهذه الخط من جميع قطاعات الدولة وفقها الله والتي نلمس آثارها الإيجابية المتميزة هذا العام وفي كل عام لنؤكد موقف المملكة الدائم في تسخيرها كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن”.

واختتم وزير النقل تهنئته داعياً الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يولونه للحرمين الشريفين من جليل الرعاية وفائق العناية وأن يحفظ هذه البلاد ويحفظ لها عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

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