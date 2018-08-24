24 أغسطس 2018 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المملكة جاهزة لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة النووية
﻿

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المملكة جاهزة لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة النووية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

أكد رئيس وفد وكالة الطاقة الذرية الذي زار المملكة مؤخرًا خوسيه باستوس، أن المملكة أصبحت جاهزة لإنشاء أول مفاعل نووي على أراضيها، وذلك بعد أن أحرزت تقدمًا في تطوير بنيتها الأساسية النووية.

وكان فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضمُّ خبراء من بريطانيا والبرازيل وإسبانيا بالإضافة إلى موظفين من الوكالة، قد زار المملكة في الفترة بين 15- 24 يوليو 2018، واطَّلع خلالها على جهود المملكة لإنتاج الطاقة الذرية بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

وأوضح الوفد في بيان حول الزيارة، أن الوفد راجع 19 قضية تتعلق بالبنية الأساسية لإنتاج الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.