صور | ضيوف الرحمن يؤدون صلاة أول جمعة بعد الحج في الحرمين الشريفين

أنحاء – متابعات :-
أدى ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في أجواء إيمانية مطمئنة خاشعة، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات، مبتهلين لله عز وجل على ما أنعم به عليهم من تيسير لأداء مناسكهم.
يأتي ذلك بعد أن أدى الحجاج مناسك حجهم لهذا العام 1439هـ بكل يسر وأمان وسط منظومة من الخدمات المتكاملة وفرتها الجهات الحكومية، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وسأل ضيوف الرحمن، المولى العلي القدير أن يتقبل حجهم وصالح أعمالهم، شاكرين لله أن من عليهم أداء الفريضة في أجواء مفعمة بالأمن والأمان واليسر والطمأنينة، حيث باشرت مختلف الجهات الحكومية حشد طاقاتها وإمكاناتها وتقديم خدماتها لضيوف الرحمن.