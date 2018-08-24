24 أغسطس 2018 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على طريق ثول

بتاريخ حوادث | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تسبب حادث مروري مروع وقع فجر اليوم الجمعة، على طريق ثول باتجاه مدينة جدة في مصرع وإصابة ثمانية أشخاص.

وذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ستة آخرون؛ إثر الحادث الذي باشرته فرق الدفاع المدني بمجرد تلقيها بلاغًا به.

وأضاف أن بلاغًا ورد من عمليات أمن الطرق عن وقوع حادث (تصادم)على طريق ثول، تم التحرك على إثره.

وتابع أبوزيد: “على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود حالتي وفاة ، فضلًا عن ستة مصابين حالاتهم متباينة.

وأوضح أنه تم نقل المصابين لطوارئ مجمع الملك عبدالله الطبي، وتم تقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم، فيما تم نقل المتوفين عن طريق جهة الاختصاص.

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