25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب تسميم الجاسوس “سكريبال”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

أعلنت الولايات المتحدة تفاصيل العقوبات الجديدة على روسيا التي فُرضت بعد اتهام واشنطن لموسكو بالتورط في تسميم الجاسوس السابق “سيرجي سكريبال” في المملكة المتحدة؟

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا باستهداف مؤسسات أجنبية على علاقة بروسيا، وسوف تدخل العقوبات حيز التنفيذ بداية من السابع والعشرين من أغسطس/آب الجاري.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في الثامن من أغسطس عن خطة لفرض عقوبات إضافية ضد موسكو بسبب تسميم الجاسوس السابق.

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