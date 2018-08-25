25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمريكا تفرض عقوبات على 3 أفراد مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على إندونيسي وفلبيني وماليزي قالت إنهم مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت العقوبات على الإندونيسي محمد كريم فايز والفلبيني محمد رضا كرام والماليزي محمد رفيع الدين.

ويجمد هذا التحرك قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

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