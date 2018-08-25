25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اتجاه لإتاحة فرص عمل للسعوديات في الفنادق والمطاعم عبر تأنيث قطاع التغذية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

يدرس المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية مبادرتين للتنسيق بين الجهات الحكومية وأصحاب المصانع، لتعزيز فرص عمل المرأة وتذليل التحديات التي تواجهها.

وأشار المجلس إلى وجود مبادرات أخرى مطروحة حول عمل المرأة تتم دراستها تمهيدًا لرفع توصيات بشأنها للجهات المختصة، لافتًا -وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”- إلى أنها تتضمن تأنيث قطاع التغذية لإتاحة فرص عمل للسيدات في المطاعم والفنادق، وتأهيل السعوديات للعمل في قطاع التجميل.

وأوضح أن هناك مبادرة لطرح مسارات عمل جديدة في سوق العمل، بالتنسيق بين وزارة العمل والجامعات لتنظيم التدريب التعاوني وحصر المهن التي يحتاج إليها سوق العمل، إلى جانب مبادرة لتحفيز القطاع الخاص لتوفير مراكز ضيافة للعاملات وحضانات لأطفالهن.

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