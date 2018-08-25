25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الأرصاد” توضح حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ الأحد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها بشأن حالة الطقس على مدن ومحافظات المملكة يوم غدٍ (الأحد).

وقالت إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، كما توقعت حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة نجران.

وأوضحت أن أعلى درجة حرارة يتوقع تسجيلها في المملكة ستكون بإذن الله في مدينة الدمام ومحافظة الأحساء، إذ يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 46 درجة مئوية.

أما أدنى درجة حرارة فتوقعت الهيئة أن تُسجل في مدينة أبها بمنطقة عسير بواقع 19 درجة مئوية، كما توقعت تأثر البحر الأحمر برياح سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -45 كلم/ ساعة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين المتر والمترين.

أما الخليج العربي فتوقعت الهيئة أن يتأثر برياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كلم/ ساعة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين المتر والمتر ونصف.

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