أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع قرب مركزٍ لمفوضية الانتخابات في جلال أباد
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