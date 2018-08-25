25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد 18 عاماً.. خلاف بين طالبين ينتهي بخمس طعنات لأحدهما‎ في المجاردة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

تعبيرية

أنحاء – متابعات :-

انتهى خلاف بين طالبين في المرحلة المتوسطة قبل 18 سنة بخمس طعنات لأحدهما مساء أمس بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة.

وفي التفاصيل، كان الشاب عبدالله بن محمد الشهري أحد منسوبي مكتب بلدية جمعة ربيعة قد تعرض لخمس طعنات أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء مساء أمس ما استدعى نقله لمستشفى المجاردة العام لتلقي العلاج.

وقالت مصادر مطلعة إن الاعتداء وقع من زميل للمعتدى عليه إثر خلاف وقع بينهما في المرحلة المتوسطة قبل قرابة 18 عاماً وكان الخلاف قد حسم في حينها وانتهى بإيقاف المعتدي وتسجيل سابقة ضده.

وافترق الزميلان منذ عام 1422 إلا أن السنوات الطوال لم تكن جديرة بإنهاء الأمر، فما أن التقيا بعد غياب طويل إلا وباشر أحدهما الآخر بخمس طعنات بسلاح أبيض أمام باب أحد المساجد وباشر مخفر الشرطة التحقيق في القضية التي أحيلت للنيابة العامة وفق المصادر.

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