25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بلدية السودة بعسير تضبط 700 كيلوجرام من العسل المغشوش

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

عسير – واس :-

اسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها بلدية السودة الفرعية التابعة لأمانة عسير خلال إجازة عيد الأضحى المبارك الحالي عن ضبط قرابة 700 كجم من العسل المغشوش ومجهول المصدر.

وأوضحت أمانة عسير عبر بيان أصدره اليوم المركز الإعلامي، أن تكثيف الحملات الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى أسفر حتى الآن عن ضبط الكثير من العسل المغشوش الذي يُباع على امتداد طريق السودة السياحي، وإتلاف الكميات المضبوطة ، مشيرة إلى أن الغش يأتي من كون العسل يباع على أنه عسل محلي وهو مجهول المصدر ولا تنطبق عليه صفات العسل الطبيعي الذي تميزت به منطقة عسير .

وحذرت الأمانة المواطنين والمقيمين من شراء العسل من الباعة المتجولين لكونه مجهول المصدر وعرضه لأشعة الشمس وعوامل الطقس بالإضافة إلى حفظه بطرق مخالفة ، بالإضافة إلى كون هذا العسل لا يحمل أي (دمغة) أو دلالة تجارية.

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