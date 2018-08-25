25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»تفاصيل زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية التابعة لتعليم الرياض
﻿

تفاصيل زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية التابعة لتعليم الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت وزارة التعليم ممثلة في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض، قيمة الزيادة في الرسوم الدراسية للمراحل المعتمدة للمدارس الأهلية والأجنبية التابعة لتعليم الرياض.

وتراوحت الزيادة التي صدرت لها الموافقة من اللجنة الرئيسية بالوزارة للعام الدراسي 1439 / 1440هـ، ما بين 500 ريال و3000 ريال، فيما لم تشمل الزيادة عددا كبيرا من المدارس.

ودعت لجنة التعليم الأهلي بالوزارة أولياء الأمور إلى التواصل معها عبر “البوابة الإلكترونية” لها حيال أي زيادة للرسوم الدراسية لم تصدر عبر اللجنة الرئيسية والقائمة المعتمدة لهذا العام.

بيان يشمل الزيادة المعتمدة في جميع مدارس منطقة الرياض

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.